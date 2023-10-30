باحث: مكالمة السيسي وبايدن تؤكد دور مصر المتعاظم لحل القضية الفلسطينية

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد الدور المصري المتعاظم في الأزمة الفلسطينية.

وأضاف وهبة خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر كانت الواجهة الأساسية لجميع الجهود السياسية والدبلوماسية والإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة.

وأشار الباحث إلى أنّ الجهود المصرية تحرز تقدمًا ملموسًا ونجاحات متعددة فيما يخص ملف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما أنّ هناك تنسيقًا مصريًا أمريكيًا مشتركًا في هذا الصدد.

وأوضح وهبة أنّ هناك تضامنًا أمريكيًا وتأييدًا أمريكيًا للمطالب المصرية بشأن رفض توطين وتهجير أهالي قطاع غزة في سيناء المصرية.

وأكد الباحث أنّ مصر ترفض حل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة، وتعمل على توفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة منذ اللحظة الأولى.