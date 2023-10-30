عضو بالتحالف الوطني: مصر لم تغلق أبوابها في وجه أشقائها على مر التاريخ

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إننا شهدنا بالأمس انفراجة كبيرة في عدد شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة، إذ يتجاوز عدد الشاحنات 44 شاحنة، موضحا أن قاطرات المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد غذائية نوعية ومستلزمات طبية وأدوية.

احتشاد فرق التحالف الوطني

وأضاف خلال حواره عبر القناة الأولى أن احتشاد فرق التحالف الوطني للعمل الأهلي واعتصامه أمام معبر رفح وصل رسالة واضحة وصريحة لضمير العالم كله بأن الجانب المصري الذي يغيث أهله وأشقائه، مشيرا إلى أن التحالف الوطني تفاعل مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تقديم المساعدات الإنسانية لغزة بأقصى سرعة من خلال فرقه ومؤسساته.

مصر لم تغلق أبوابها في وجه أشقائها

وأشار إلى أن مصر لم تغلق أبوابها في وجه أشقائها على مر التاريخ، وهي الشريان الذي يمد أهالينا في غزة بالدعم، ودائما، موضحا أن التحالف الوطني باعتباره نبض الشارع المصري يفتح المجال والفرصة لكل مواطن يريد دعم أهالينا في غزة، إذ يمكنه من التبرع بأي شكل من أشكاله.