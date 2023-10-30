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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف غزة

كتب:

هانى حسن
01:48 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف غزة.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 جريمة حرب خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ارتقاء 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه آمن.

وأضافت أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، ولا زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، مضيفة في مؤتمر صحفي أنّها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

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بقلم هانى حسن