The Waterway Developments تقرر عدم حضور حفل تسليم الكرة الذهبية بفرنسا

قررت شركة The Waterway Developments عدم حضورBallon d’Or في ظل الأحداث المؤسفة في دولة فلسطين وتضامناً مع الشعب الفلسطيني إيماناً منها بالمسؤولية الإنسانية وتعزيز السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم.

قررت شركة The Waterway Developments عدم حضور الحفل الخاص بتسليم الكرة الذهبية المقام بفرنسا يوم ٣٠ / ١٠/ ٢٠٢٣ بالرغم من كون الشركة الراعي الذهبي لذلك الحفل الضخم..

The Waterway Developments واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة العربية والشرق الاوسط.

وتتخصص الشركة في إنشاء مفاهيم ومساحات سكنية وتجارية راقية. تفخرDevelopments The Waterway بالدقة والاستراتيجية والتنوع، وتضم محفظتها مجموعة واسعة من المشاريع، مختلفة بمساحات مختلفة، ما بين مشاريع سكنية، وتجارية وفندقية.