نظرا لأهمية الحفل السنوي للكرة الذهبية، يهتم محبو وعشاق الرياضة العالمية، بمعرفة تردد القناة المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية، الذي سيقام الليلة في موعدها السنوي، بحضور عدد كبير من نجوم وأساطير الملاعب الأوربية والعالمية.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية

كما سيشهد الحفل الذي سيقام الليلة أيضًا، إعلان أسماء الفائزين بجوائز: كوبا لأفضل لاعب ناشئ، ولأفضل حارس، والكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، لذا يستطيع محبو الكورة العالمية، متابعة البث الحي للحفل من خلال تردد القناة المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية، حيث من المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات Bein Sports على القمر المصري نايل سات.

تردد قناة Bein Sports المفتوحة

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة Bein Sports المفتوحة على القمر سهيل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

موعد حفل الكرة الذهبية

يبدأ حفل الكرة الذهبية 2023 الليلة في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت القاهرة والساعة الـ10 بتوقيت السعودية، والساعة الـ11 بتوقيت الأمارات العربية المتحدة، على مسرح شاتليه في مدينة باريس الفرنسية، وهو الحفل السنوي لاختيار أفضل لاعب في العالم، من جانب مجلة فرانس فوتبول العالمية، كما تمنح العديد من الجوائز الفردية لأفضل لاعبة، وافضل حارس، وأفضل لاعب صاعد.