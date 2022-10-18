ياسر أيوب: محمد صلاح كان الأحق بجائزة الكرة الذهبية

قال ياسر أيوب، الناقد الرياضي، إن كل مشجعي كرة القدم حول العالم كانوا يعلمون جيدا بأن اللاعب كريم بنزيمة هو من سيحصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، «الجائزة دي كل سنة في الفترة الأخيرة بيكون معروف مين ياخدها، لأنها جائزة مش زي مسابقة الأوسكار الفنية، وكنت شايف أن محمد صلاح الأحق بالجائزة».

كريم بنزيمة

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه بسبب معرفة لجنة تحكيم الكرة الذهبية فوز كريم بنزيمة بالجائزة فقد قررت اللجنة أن يقوم اللاعب السابق زين الدين زيدان بتسليم بنزيمه للجائزة.

واستطرد: «اللاعب محمد صلاح حصل على المركز الخامس في مسابقة الكرة الذهبية وكان يستحق مركزا أفضل من الخامس، وبشكره بشكل شخصي أنه وصلنا أننا بقينا نحزن أن لاعب مصري في المركز الخامس وليس في مركز مرتفع لما يقدمه في ناديه ليفربول الإنجليزي».

جائزة جديدة

وأوضح أن الجائزة تم تقديمها خلال العام الجاري للاعبي الكرة الذين لديهم مشروعات إنسانية واجتماعية بخلاف مهاراتهم في كرة القدم، متابعا: «الجائزة رشُح لها محمد صلاح بعد اللي عمله في قريته نجريج ورعايته للأطفال ومشاركته في مبادرات أنت أقوى من المخدرات، ومحمد صلاح تأثيره العالمي أكبر بكتير من ساديو ماني وغيره من اللاعبين».