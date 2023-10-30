عضو بـ«النواب»: الدولة المصرية نجحت في تحقيق تنمية شاملة خلال 10 سنوات

أكد النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحركت نحو سيناء في ملفين، الأول تمثل في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد، والتنمية الشاملة في ربوعها.

محاربة الإرهاب

وأضاف في تصريحات صحفية أنه في سبيل جهود الدولة لمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليها فقدت مصر الكثير من أبنائها الذي ضحوا بالغالي والنفيس، دفاعا عن أرض سيناء الحبيبة ولا تزال وسقط مئات الشهداء دفاعا عن قطعة غالية من مصر.

العمق الاستراتيجي للدولة المصرية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وعلى مدار تاريخها تعرضت لحروب كثيرة وخاضت الدولة هذه الحروب، من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز وكان آخر هذه الحروب مع الجماعات الإرهابية منذ 2013 وثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أن الدولة حريصة على خلق تنمية حقيقة مستدامة في سيناء.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال 10 سنوات بقيادة الرئيس السيسي على تطهير سيناء من الإرهاب، وتحقيق تنمية شاملة فيها، ما يراه ملايين المصريين بأعينهم.