مصادر بـ«التموين»: تسجيل تجار الذهب في «دمغ المصوغات» يهدف لمكافحة غسل الأموال

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة، قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ القرار تم بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بهدف إحكام الرقابة على تجارة الذهب، وحصول وزارة التموين على قاعدة بيانات كاملة بأسماء تجار الذهب والمعادن الثمينة على مستوى الجمهورية، وقاعدة بيانات بكل المشغولات الذهبية لديهم.

وأضافت المصادر أنّ القرار سيعطي كل محل ذهب أو صاغة شهادة كودية مدرجا عليها بيانات الصاغة والبطاقة الضريبية وبيانات صاغة الصاغة ومدير النشاط وأيضا بيانات المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة لديه.

ومنح القرار جميع تجار الذهب القدامى مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة الدمغة والموازين، فضلا عن عدم فتح أي صاغة أو محل ذهب جديد إلا بالتسجيل لدى المصلحة أولا.