قنصل فلسطين بالإسكندرية: الاحتلال الإسرائيلي ضرب غزة بأسلحة محرمة دوليا

قال السفير رأفت بدران، قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، إن اعتداءات جيش الاحتلال وعدوانه الدموي الغاشم مستمر على أبناء الشعب الفلسطيني، موضحا أن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت جرائم استخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش استقباله وفد دبلوماسي من القنصلية العامة لدولة ليبيا الشقيقة، على رأسها السفير الدكتور صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا الشقيقة، عميد السلك القنصلي بالإسكندرية بمقر القنصلية العامة بالاسكندرية، للتضامن مع فلسطين في الأحداث الجارية.

جيش الاحتلال يشن حملة لقطع الإمدادات بالإحتياجات

وأشار إلى استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل البشر، إلى جانب شنها حملة قطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود والإنترنت.

ولفت إلى استمرار جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية والقدس.

من جهته أكد القنصل العام الليبي والوفد المرافق له، دعم دولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية، وقدموا العزاء في شهداء الشعب العربي الفلسطيني المناضل.

في سياق آخر، استقبل السفير رأفت بدران قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، بمقر القنصلية، المستشار علي قرانوح القنصل العام لجمهورية لبنان بالإسكندرية، في زيارة تعارف بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه بالإسكندرية.

عمق العلاقات بين فلسطين ولبنان

وأكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث الطرفان توطيد سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، كما أكد القنصل اللبناني على دعم جمهورية لبنان الشقيقة للقضية الفلسطينية، مقدما العزاء في شهداء الشعب الفلسطيني المناضل.