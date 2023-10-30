مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بحرينية لنقلها إلى قطاع غزة كتب: يارا أشرف 06:13 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 طائرة مساعدات أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستقبال مطار العريش طائرة مساعدات بحرينية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: المتحدث باسم حركة فتح: جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا مفتوحة على غزة صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف غزة مدفعية الاحتلال تطلق قذائف نارية قرب الحدود الشرقية لـ خانيونس في غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حي الزيتون في غزة بأحزمة نارية غزة مطار العريش القاهرة الإخبارية مساعدات البحرين بقلم يارا أشرف