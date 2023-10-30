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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بحرينية لنقلها إلى قطاع غزة

كتب:

يارا أشرف
06:13 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
طائرة مساعدات

طائرة مساعدات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستقبال مطار العريش طائرة مساعدات بحرينية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. 

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