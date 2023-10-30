متحدث «فتح» لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يشن حربا مفتوحة على الفلسطينيين

أفاد المتحدث باسم حركة «فتح» الفلسطينية، منذر الحايك، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويرتكب عشرات المجازر يومياً، وتابع بقوله: «شعبنا يواجه حرب إبادة جماعية».

وأضاف المتحدث الفلسطيني، في نبأ عاجل، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تنفذ عمليات قصف مكثفة بلا هوادة، لافتاً إلى أن آلاف الضحايا ما زالت تحت الأنقاض.

وتابع أن الاحتلال قصف عشرات المنازل في غزة، وارتكب مجازر في الجنوب الذي ادعى أنه مكان آمن، وطلب المواطنين التوجه إليه.