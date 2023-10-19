حركة فتح: ننتظر نتائج عديدة من مؤتمر مصر للسلام كتب: منتصر سليمان 11:36 م | الخميس 19 أكتوبر 2023 مؤتمر القاهرة للسلام قال المتحدث باسم حركة فتح في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية»، «ننتظر العديد من النتائج لمؤتمر مصر للسلام يوم السبت المقبل». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حركة فتح تدعو لإضراب شامل في كافة المناطق الفلسطينية غداً الأحد «النقل»: فتح حركة المرور على طريق بنها المنصورة حركة نيابات مايو 2023 للأطباء.. اعرف الشروط بعد فتح باب التسجيل أمين سر حركة فتح في مصر: إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن أهم أولويات الاجتماع حركة فتح غزة حصار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان