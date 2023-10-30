«النواب» يعد ملفا بالانتهاكات الإسرائيلية لتقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وصول وثائق وأدلة إلى اللجنة خلال أيام قليلة، ومساهمات وبيانات من المنظمات والمراكز البحثية، في إطار إعداد ملف الجرائم الإسرائيلية وتوثيق الجرائم ضد حقوق الإنسان والطفل في فلسطين، لتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أعلن منذ يومين أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة، ونحن نؤكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل فلسطين وليس غزة فقط.

الملف يحتوي على كل الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

وأضافت في كلمتها، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن الملف المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان، يحتوي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لكل مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، وانتهاك حقوق الطفل، وكل الاتفاقيات الدولية، وأنه الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته، مؤكدة أن كل الجهات المجتمعية تقدم ما لديها من بيانات ووثائق من أجل تجهيز وتوثيق ملف الجرائم الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضح الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.

وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة بدعوة من رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالنواب شهد مشاركة منظمات المجتمع المدني

شارك في اجتماع اللجنة، كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، والمؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدد من المؤسسات، منها القيادات المصرية للتنمية، ومؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، والمجموعة المتحدة للقانون.

وأكد طارق رضوان، أن اللجنة ستقوم بتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية.