«القومي لحقوق الإنسان»: إسرائيل مارست كل أشكال العنف والعنصرية ضد الفلسطينيين

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية اهتمت منذ اللحظة الأولى بالأحداث الجسام التي حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن إسرائيل مارست كل أشكال العنف والعنصرية، والرأي العام العالمي تغير ضد حكوماته.

فارق بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن ثمة فارق بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية أدانت ما يحدث ولكن ليس بنفس النبرة أو الصياغة أو القوة التي أدانت بها الحرب الروسية الأوكرانية، فهناك فارق في الإدانات والألفاظ وتوجيه الاتهامات.

توجيه اللوم لجيش الاحتلال

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «أغلب المنظمات وجهت اللوم للجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، على الجانب الآخر فإن المنظمات العربية والإقليمية والمصرية كانت شديدة العنف في توجيه الاتهامات للجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتغافلت المنظمات الدولية بشكل واضح عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بخصوص التهجير القسري رغم المطالبات الإسرائيلية الواضحة في تهجير أهلنا في غزة إلى الحدود المصرية».