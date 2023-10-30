«حقوق إنسان النواب»: ضرورة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت النائبة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تنظيم لقاء تدعو فيه العديد من المؤسسات الحقوقية المصرية والمجتمع المدني من أجل مناقشة تطورات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

عمل ملف يوثق حقيقة الأوضاع بغزة

وأوضحت عضو حقوق الإنسان بالنواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا اللقاء يأتي بهدف توثيق ما يحدث في قطاع غزة من تطورات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قائلة: «هذا اللقاء يهدف إلى عمل ملف يوثق حقيقة الأوضاع في قطاع غزة والانتهاكات المختلفة التي يقوم بها جيش الاحتلال، وأنه من المقرر تقديم وثيقة في نهاية اللقاء، والعمل على تقديمها إلى البرلمان الأوروبي وغيره من البرلمانات العالمية».

التوثيق والإدانة.. شعار البرلمان المصري

وأضافت: «نحن بحاجة إلى رد على كل هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وحق الإنسانية بشكل عام»، مؤكدة رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: «التوثيق لجرائم الاحتلال هو عنوان البرلمان المصري تجاه هذه القضية، ولابد من فضح تزييف الحقائق، ودورنا هو توثيق وإدانة كل ما يحدث».