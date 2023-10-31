أسماء الفائزين برحلات عمرة مجانية بمسابقة مسجد المرسي بكفر الشيخ

أعلن مسجد المرسي، التابع لإدارة أوقاف بيلا في محافظة كفر الشيخ، فوز 4 أشخاص برحلات عمرة مجانية، ضمن المسابقة التي أطلقها المسجد، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء الفائزين برحلات العمرة

وفاز برحلات العمرة المجانية كلاً من السيد بدوي أحمد غازي قطة، وحمدي المتولي عبد الله فرج، وسينا عبد الونيس هجرس الشربيني، ودولت محمد الشحات محمد السيد.

وقال الشيخ محمد فرج، إمام وخطيب مسجد المرسي ببيلا، لـ«الوطن»، أنّ 4 أشخاص من بين 17 شخصاً فازوا برحلات عمرة مجانية ضمن مسابقة أطلقها المسجد في بداية شهر أكتوبر الحالي، لافتاً أنّه تم إقامة قرعة علنية بحضور جميع من تقدموا للمسابقة، وقد وقع الاختيار علي رجلين وامرأتان، من المتقدمين للمسابقة.

اختيار 4 أشخاص للفوز برحلات العمرة

وأكد فرج، أنّ الـ4 رحلات عمرة هم عبارة عن تبرع من أحد شركات السياحة وبإشراف مسجد المرسي ببيلا، مشيرا إلى أنّه قد جرى وضع شروط محددة لاختيار الفائزين لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة خاصةً لمن هم غير قادرين على تحمل نفقات العمرة، حيث تم تصفية المتقدمين للمسابقة إلي 17 شخصا، ومن ثم اختيار 4 أشخاص للفوز برحلات العمرة بعد إجراء قرعة علنية أمام الجميع، متقدماً بخالص التهنئة لكل من حالفهم الحظ للفوز بالعمرة والتوفيق في المرات القادمة لكل من لم يحالفه الحظ.