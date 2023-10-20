مظاهرة لأهالي بيلا بكفر الشيخ لدعم موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

حرص محمد أحمد قنديل، صاحب الـ23 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، طالب بمعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، ومصور فوتوغرافي، على توثيق وقفة أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ، لمناصرة دولة فلسطين، وتأييد قرارات الدولة المصرية.

حمل لافتات متعددة لمناصرة غزة

وحرص العديد من شباب مدينة بيلا علي حمل لافتات متعددة لمناصرة غزة، وتأييد القضية الفلسطينية، إضافة لحمل أعلام مصر وفلسطين، ولافتات لنصرة المسجد الأقصى، وتأييد الدولة، فيما تتخذه من قرارات في هذا الشأن، وحماية الوطن.

وطاف العديد من شباب بيلا شوارع المدينة بأعلام فلسطين، وحملت اللافتات عدد من العبارات منها، «تعاطفاً مع غزة»، و«الموت لإسرائيل»، و«وفلسطين عربية».

احتشاد آلاف المواطنين بميدان النصر وسط محافظة كفر الشيخ

وشهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، احتشاد آلاف المواطنين بميدان النصر وسط المحافظة، قادمين من مختلف المراكز والمدن والقرى وممثلين لكل فئات المجتمع من عمال وفلاحين وأعضاء النقابات المختلفة وأحزاب وطلاب مدارس وطلاب الكليات وموظفين وسيدات وشيوخ، تضامناً مع غزة ومساندة الدولة المصرية.