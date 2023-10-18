ضبط دجاج ورنجة مجهولة المصدر وتحرير 16 محضرا تموينيا في بيلا بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية على المحال والمنشآت التجارية والأسواق بدائرة مركز ومدينة بيلا، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة، ومنع التلاعب في الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ضبط رنجة ودجاج مجهول المصدر

وترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة علي أمين، نائب رئيس المركز والمدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة بيلا البيطرية، وعضوية الدكتور عبد الحميد محمود، وربيع حافظ، بإدارة بيلا الصحية.

تحرير 16 محضرًا متنوعًا

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا، وتضمنت، 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و4 محاضر غياب النظافة، ومحضر بمضبوطات 20 كجم رنجة مجهولة المصدر دون فواتير، ومحضر بمضبوطات 11 كجم دجاج مجمد مجهول المصدر دون فواتير.

وجري التحفظ علي المضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.