مشيرة خطاب: آن الأوان أن تنفذ المنظمات الدولية ما تدعو إليه بشأن حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مهمتنا في إدانة جرائم الاحتلال أصبحت سهلة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن دولة الاحتلال انتهكت القانون الدولي في غزة، ونحن نقول، ليس غزة فقط بل في فلسطين.

وأضافت «خطاب» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم: «آن الآوان أن تنفذ المنظمات الدولية ما تدعو إليه مرارا وتكرار بشأن حقوق الإنسان، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تلك الجرائم».

خطاب: سلطات الاحتلال قامت بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي

وأكدت أن سلطات الاحتلال قامت بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي؛ إذ جرى انتهاك جميع العهود والاتفاقيات الدولية.

تقديم ملف كامل بانتهاكات الاحتلال

وشددت على جاهزية المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم ملف كامل بانتهاكات الاحتلال.

وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لتوثيق وتجهيز ملفات جرائم الاحتلال للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الاحتلال وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق الاعتداءات على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ويشارك في الاجتماع، المجلس القومي لحقوق الانسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالى (المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوقالانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان).

كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.