رئيس البرلمان الأردني: أين حقوق الإنسان بشأن ما يحدث في غزة؟

أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن ما يحدث للأشقاء في غزة إبادة جماعية، بالتزامن مع ضرب الكيان المحتل القنابل المشروعة وغير المشروعة.

تقديم المساعدات العاجلة للأشقاء

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن بلاده طلبت وقف إطلاق النار مباشرة وتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء في القطاع، متسائلا: أين حقوق الإنسان التي يتحدث عنها الغرب؟، وأين الإسلام حول العالم من القضية.

وتابع الصفدي قائلا: «مصر والأردن موقفهما واضح من القضية الفلسطينية وهو وقف العنف الصهيوني».

وقف ما يحدث فورا

واستكمل رئيس مجلس النواب الأردني: «المشكلة ليس الآن في الغزو البري، فماذا عن القصف الجوي وأين الإنسانية، وما نراه اليوم تقشعر له الأبدان، هل الجاني يصبح ضحية، هل هذا هو السلام الذي يتحدث عنه الغرب».

واستكمل: «نريد وقف ما يحدث فورا حتى لا تزداد تبعات الكارثة، مع صمت غريب للمجتمع الغربي».