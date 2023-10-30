«تنفيذي الشرقية» يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024، والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

الخطة الاستثمارية والموحدة بالشرقية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد محمد سالم وكيل إدارة مرور الشرقية والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية.

موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن

ومن جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، بلغت 849 مليونا و889 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليونا و899 ألف جنيه، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والبدء في تنفيذ المشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة افضل للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.