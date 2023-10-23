محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024، للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وإيمان العزوني مدير الإدارة المالية، ودينا الحمامي مدير التخطيط الاستراتيجي.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوى الدولة.

تدعيم شبكات الكهرباء

كما استعرض محافظ بورسعيد ملامح الخطة المستهدفة للربع الثاني من الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف، ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

تطوير منظومة الطرق والمحاور

وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية تشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بالمشروعات التي تمس حياة المواطن، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهازا إداريا قويا، ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بالتنسيق بين الجهات المختصة لمواصلة تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.