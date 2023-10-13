محافظ أسيوط يبحث تسريع معدلات رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسئولي مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الرصف، ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة خلال خطة العام المالي الحالي 2023/2024 وبحث ما سيجري تنفيذه والوقوف على آخر المستجدات لتسريع معدلات الأداء، ولتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بقطاع الرصف، باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال لقاءه مع المهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة ومحمد فهمي مدير إدارة المحاجر بالمحافظة.

الجدول الزمني لخطة الرصف

تناول اللقاء، استعراض خطة الرصف التي سيجري تنفذها بالمراكز والمدن والأحياء، وفقًا للجداول الزمنية المحددة ضمن خطة المحافظة للرصف ورفع كفاءة الطرق تنفيذاً لخطط التنمية.

وأكد محافظ أسيوط الاستمرار في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة، للنهوض بمستوى البنية التحتية، لافتًا إلى حرص المحافظة على التوسع في مشروعات الرصف بما يساهم في تسهيل عمليات النقل والانتقال، وتحقيق السيولة المرورية خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تسريع معدلات الأداء في العمل

ووجه المحافظ بمراجعة كافة الشوارع المدرجة المزمع رصفها بالخطة، وإعداد بيان تفصيلي بها معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل العقبات لتنفييذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية وفي المواعيد المقررة مشددًا على ضرورة الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير فيه، مؤكدًا ضرورة العمل بالتوازى بكافة الشوارع المدرجة والمستهدفة بالخطة مع التأكيد على الإلتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظاً على الصالح العام.

وطالب بتسريع معدلات الأداء في العمل، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطط الرصف، لتحقيق أعلى معدلات إنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة، لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري، وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم خدمات أفضل.