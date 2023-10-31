تعريف طلاب مدارس المنيا بأهمية قناة السويس الجديدة ضمن مبادرة «وطني»

ضمن أنشطة مبادرة «وطني»، التي تسعى إلى تعزيز الانتماء الوطني وتقدير الإنجازات المصرية؛ قدمت أسرة التربية السكانية بمدرسة المنيا الثانوية العسكرية الزراعية كلمة عن قناة السويس الجديدة في برنامج الإذاعة المدرسية.

مشروع ضخم لتوسعة قناة السويس

تضمنت الفقرة الإذاعية، تحت إشراف فاضل النادي مدير المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة المنيا، شرح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن تطوير قناة السويس مشروع ضخم، تضمن إنشاء تفريعة جديدة بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم، وتم افتتاح المشروع في 6 أغسطس 2015، وبلغت تكلفته 4 مليار دولار.

أهداف مشروع القناة الجديدة

وأكد أحد الطلاب في الإذاعة المدرسية أن مشروع القناة الجديدة يهدف إلى:

- تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس، مثل توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة.

- السماح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم.

- زيادة دخل القناة مستقبلاً بنسبة 259%.

- تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت بـ17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها.

أهمية قناة السويس الجديدة

وجاء في كلمة لطالب، أن قناة السويس الجديدة مشروع وطني هام يساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:

- تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري واقتصادي عالمي.

- زيادة حجم التجارة العالمية العابرة عبر قناة السويس.

- توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ومبادرة «وطني» أطلقتها الإدارة التعليمية في المنيا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي المحافظ، وبتوجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وتعليمات الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، ونجلاء الكاشف منسق عام المبادرة التي تعمل على بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها من خلال بناء طالب معتز بذاته ومبدع ومسؤول ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.