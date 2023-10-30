«صحة المنيا» تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ133 ألف سيدة خلال شهر

قدمت مديرية الصحة بالمنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية.

خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن المديرية توفر كافة الخدمات للسيدات بالوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقرى والنجوع وقرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة وجميع الخدمات بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية، حيث قدمت الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة خدماتها لـ133 ألفا 744 منتفعة، منها 14 ألفا 659 حالة جديدة و119 ألفا و85 متردداً، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

صرف وسائل تنظيم الأسرة للسيدات

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 142443 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 139 ألفا و29 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 110721 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 15159 سيدة حامل، وما يقرب من 14279 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد 30426 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 9268 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.