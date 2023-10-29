طرح شنط مواد غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية في العدوة بمحافظة المنيا، أنه جار فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وطرح شنط مواد غذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب المرور على 3 منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل دائرة المركز وقرية بني عامر، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار إذ أسفرت الحملات عن تحرير3 محاضر عدم إعلان عن التسعيرة، وشهادة صحية، وعدم ممارسة نشاط.

التفتيش على بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية

‏وتابعت الوحدات المحلية بمركزي مغاغة ومطاي تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة إلى جانب التفتيش على بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة.

واصلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا جهودها في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلاً عن التفتيش المستمر على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المعتمدة والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

تحرير 28 محضرا تموينيا بمدينة بني مزار

وجرى تحرير 28 محضرا تموينيا بمدينة بني مزار، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية المعلن عنها والتأكد من جودة ووزن وصلاحية المنتجات.