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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق بكثافة في سماء غزة

كتب:

محمد عزالدين
06:00 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
غزة تحت القصف الإسرائيلي للأسبوع الرابع

غزة تحت القصف الإسرائيلي للأسبوع الرابع

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في سماء غزة، حسبما أفادت القناة في نبأ عاجل، مساء اليوم الاثنين.

وأضافت أن مستشفيات قطاع غزة تعمل بالحد الأدنى لإمكاناتها، مشيرةً إلى أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها الجنوبية.

كما أشارت إلى استشهاد شاب فلسطيني بعد تعرضه لإطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، في القدس.

 

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بقلم محمد عزالدين