ما هو الحزام الناري الذي تستخدمه إسرائيل في قطاع غزة؟

يشهد الفلسطينيون في قطاع غزة، مهازل إنسانية عدة، جراء القصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء، على مدار نحو 3 أسابيع، وسط تعدد الاستيراتيجات الإسرائيلة للهجوم، وبينها «سياسة الحزام الناري»، التي تردد أكثر من مرة خلال الهجوم على غزة.

وتعد سياسة الحزام الناري، قصف شرس بالصواريخ الثقيلة، يضرب أحياء بأكملها في نفس الوقت، وقد يستمر القصف لساعة كاملة دون توقف، ووصفها خبراء بأنها أشبه بمحاولة محو أو مسح أحياء بأكملها، كالذي حل بحي الكرامة في قطاع غزة، وفقا لـ«سكاي نيوز».

إفراغ الشمال والسيطرة عليه الهدف من سياسة الحزام الناري

وتهدف سياسية الحزام الناري، وفقا لمزاعم جيش الاحتلال، تدمير أنفاق للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، عن طريق شن عشرات الغارات المكثفة على مكان واحد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن هذه السياسة تهدف في الأساس لإفراغ الشمال والسيطرة عليه، بداية من بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة، وحتى حي الرمال، وجنوبا إلى المنطقة جباليا، ورغم بشاعة المخطط، لكن إسرائيل لا تخفي نيتها؛ إذ دعت سكان شمالي القطاع إلى النزوح جنوبا وترك منازلهم والمستشفيات وغيرها.