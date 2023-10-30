متحف كفر الشيخ يستقبل الجمهور غدا مجانا بمناسبة مرور 3 أعوام على افتتاحه

أعلن متحف كفر الشيخ عن فتح أبوابه أمام الجمهور مجانا، غداً الثلاثاء، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، بمناسبة مرور 3 أعوام على افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020.

متحف كفر الشيخ يستقبل الجمهور مجاناً

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، أنّه سيتم استقبال الجمهور والراغبين في زيارة المتحف مجاناً، غداً الثلاثاء، بمناسبة مرور 3 أعوام على افتتاحه، ويُصاحب الزائرين أعضاء المتحف، لتعريفهم على القطع الأثرية وتاريخها ومواطن اكتشافها.

افتتاح متحف كفر الشيخ في عام 2020

جدير بالذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح متحف كفر الشيخ، يوم 31 أكتوبر عام 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، والمتحف يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وتبلغ مساحة المتحف حوالي 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات وهي: الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 قبل الميلاد.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.