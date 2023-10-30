«القاهرة الإخبارية»: 190 طنا من المساعدات وصلت مصر لصالح أهل غزة

أوضح رمضان المطعني، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أحدث ما وصل إليه مطار العريش، من أول طائرة إيطالية، تحمل أطنانا من الخيام، وأيضًا طائرة من جنوب إفريقيا، وصلت عبر خطوط مصر للطيران، التابعة للشركة الوطنية المصرية، تحمل 51 طنًا من المساعدات خاصة المستلزمات الطبية، وطائرة بحرينية ثانية، وتحمل كمية كبيرة من المواد الغذائية والطبية.

«المطعني»: استقبال الطائرة الكويتية السابعة اليوم

وأكد «المطعني» لـ«القاهرة الإخبارية»، استقبال الطائرة الكويتية السابعة اليوم، وفق الأسطول الكويتي ما بين مصر والكويت، وتصل بذلك المساعدات التي وصلت مصر لأهل غزة، إلى 190 طنًا من المساعدات، تحتوي على 6 سيارات إسعاف، بينها سيارة تعمل كعناية مركزة وفائقة، وكذلك بينها بعض السيارات، التي يمكن من خلالها إجراء بعض العمليات الخاصة، في قطاع غزة.

«المطعني»: أولى الطائرات في مطار العريش من الأردن

وتابع «المطعني» أنه يجري تفريغ الحمولات والشاحنات الخاصة، التي تحمل تنكات كبيرة من المياه، وأطنانا من الخيام والغذاء والمستلزمات الطبية، وتعد أولى الطائرات في مطار العريش من الأردن، ووصل عدد الطائرات الخاصة بها 6 طائرات، وكذلك دول عربية أخرى مثل العراق وتونس، ومنظمة الصحة العالمية.