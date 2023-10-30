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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطابق الثالث بالمستشفى التركي في غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
06:30 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، الطابق الثالث في المستشفى التركي بمنطقة نتساريم وسط قطاع غزة، حسبما أكدت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى بجانب مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وكان نتيجة ذلك إلحاق أضرار بالغة بالمبنى، كما تعرضت حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين فيه للخطر.

65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة مُغلقة

وكشفت تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، أن 65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة باتت مُغلقة، فيما يعاني أكثر من 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

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