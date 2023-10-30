«الصحة الفلسطينية»: 8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8382 شهيدًا، وأكثر من 23 ألف جريح.

8260 شهيدا في قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، إن 8260 شهيدا توفوا في قطاع غزة، و122 شهيدًا في الضفة، فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف مواطن، ونحو 2050 في الضفة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن 73% من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والسيدات والمسنين.

وأضافت الوزارة أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر من 37 ألف شخص من النازحين من أمراض غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية، و15% يعانون من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.