مطعم مصري شهير يستجيب لدعوات المقاطعة من أجل غزة ويفاجئ رواده.. ماذا فعل؟

لا تزال دعوات المقاطعة للمنتجات والمطاعم التابعة للدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة، تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعل بعض المنتجات المصرية والمطاعم تعود إلى النور مجددا، وتتصدر المشهد منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر الماضي.

ومع بحث المواطنين عن منتجات بديلة للمنتجات التي دخلت ضمن قائمة المقاطعة، كان لأحد مطاعم «البرجر» الشهيرة، موقفا داعما للقضية الفلسطينية، ما جعل رواده يقدمون اقتراحا جديدا، استجابت له الإدارة في غضون ساعات، فما القصة؟

مطعم شهير يستجيب لرواده بعد دعوات المقاطعة من أجل غزة

المطعم الذي قام بتغيير شعاره إلى ألوان العلم الفلسطيني، تضامنا مع غزة، استمع لنداء رواده بشأن تغيير نوع المشروبات الغازية التي تُقدم مع الوجبات.

«ممكن تبدلوا المشروبات الغازية ببدائل مصرية؟»، هكذا كانت التعليقات على الصفحة الرسمية للمطعم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليأتي الرد سريعا من خلال منشور في اليوم التالي مباشرةً لتقديم الطلب.

كيف أعادت دعوات المقاطعة المنتجات المصرية إلى النور؟

ونشر حساب مطعم «البرجر» استجابته التي جاء نصها: «تضامنا مع أهلنا في فلسطين، نعمل على توفير مشروبات مصرية بديلة للمشروب الغازي مع العروض والكومبو في أقرب وقت، علما بأن سلسلة مطاعم (..) مصرية 100% وتدعم القضية الفلسطينية».

ولم يكتفِ المطعم بالاستجابة لرواده بشأن تغيير المشروبات الغازية الخاصة بشركات المقاطعة بأخرى مصرية، بل قام بالتبرع في حملة إغاثة أهالي غزة من خلال بنك الشفاء المصري، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمي لهم.

ولاقت حملة مقاطعة المنتجات التابعة للدول الداعمة للكيان الصهيوني، نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، وهو ما انعكس على اتجاه المطاعم والمحلات للمنتجات المصرية وتوفيرها بشكل مكثف من أجل المواطنين.