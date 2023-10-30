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كندا تجدد دعوتها لهدنة إنسانية في قطاع غزة

كتب:

حسن سمير
06:35 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة

جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن كندا دعت مجدداً إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

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بقلم حسن سمير