كندا تجدد دعوتها لهدنة إنسانية في قطاع غزة كتب: حسن سمير 06:35 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن كندا دعت مجدداً إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بحرينية لنقلها إلى قطاع غزة الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما هو الحزام الناري الذي تستخدمه إسرائيل في قطاع غزة؟ الاحتلال الإسرائيلي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بـ«حزام ناري» «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف في جباليا شمال قطاع غزة جرائم جيش الاحتلال على قطاع غزة قطاع غزة غزة بقلم حسن سمير