عرض الفيلم الهندي «تايجر 3» بالسينمات المصرية منتصف نوفمبر

أعلنت شركة UMP للتوزيع، عن تحديد موعد طرح الفيلم الهندي Tiger 3 بدور العرض المصرية، الذي يوافق 15 نوفمبر الحالي، ويتزامن مع عرضه في الهند والخليج والدول الأوروبية.

أبطال فيلم tiger 3

الفيلم بطولة النجم الكبير سلمان خان والنجمة «كاترينا كيف» ويشاركهما عمران هاشمي البطولة أيضًا في الفيلم.

والجزء الثالث من أنجح سلسلة أفلام الجاسوسية في «بوليوود» وتعد شخصية «تايجر» من الشخصيات الأيقونية في تاريخ سلمان خان وتاريخ السينما الهندية.

وكان الجزء الأول عام 2013 بعنوان «كان هناك نمر» وقد حقق هذا الجزء 300 كرور عالميا لأول مرة في تاريخ شركة الإنتاج «ياش راج»، وكان الجزء الثاني عام 2017 بعنوان «تايجر مازال حي».

والجدير بالذكر أن شركة UMP قامت بطرح الجزء الثاني في مصر عام 2017، وقام بإخراج هذا الجزء مانيش شارماو. وقال سلمان خان لوكالة ANI: «هذه أخطر مهمة للنمر فإنه سوف يخاطر بكل حياته من أجلها حتى يحصل على فرصة أخرى».