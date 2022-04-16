رئيس التحرير

محمود مسلم

مباحثات بين بن سلمان وشهباز شريف.. أول تواصل دولي مع باكستان منذ الإطاحة بـ خان

أول اتصال مع زعيم عربي منذ تولي شهباز شريف رئاسة الحكومة

كتب:

إيمان رحيم
01:01 م | السبت 16 أبريل 2022
ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي

أفادت قناة «العربية» السعودية في خبرعاجل لها منذ قليل، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

شهباز شريف يثمن دور المملكة السعودية الداعم لباكستان

ويعتبر هذا الاتصال هو الأول من جانب مسؤول عربي منذ تولي شهباز شريف رئاسة الحكومة الباكستانية خلفا لعمران خان الذي أطاح به البرلمان الباكستاني الأسبوع الماضي، بسبب «قضايا فساد».

وفي وقت سابق، ثمن شهباز شريف، دور دول الخليح وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والملك وولي العهد، لدعمهم الدائم لإسلام أباد، داعياً الدول الغربية إلى التعامل مع باكستان على قدم المساواة، مؤكدا أن بلاده تحقق في مزاعم عمران خان بشأن إزاحته عبر مؤامرة خارجية.

اقرأ المزيد:

من هو شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الجديد؟.. زعيم المعارضة في البرلمان

من هو محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان المحتمل؟.. واجه تهم فساد

باكستان: نواز شريف يختار شقيقه شهباز خلفا له

هل سقط عمران خان بسبب مؤامرة أمريكية؟.. جيش باكستان يرد

وثائق تكشف اللحظات الأخيرة قبل إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
بقلم إيمان رحيم