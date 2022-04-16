مباحثات بين بن سلمان وشهباز شريف.. أول تواصل دولي مع باكستان منذ الإطاحة بـ خان

أفادت قناة «العربية» السعودية في خبرعاجل لها منذ قليل، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

شهباز شريف يثمن دور المملكة السعودية الداعم لباكستان

ويعتبر هذا الاتصال هو الأول من جانب مسؤول عربي منذ تولي شهباز شريف رئاسة الحكومة الباكستانية خلفا لعمران خان الذي أطاح به البرلمان الباكستاني الأسبوع الماضي، بسبب «قضايا فساد».

وفي وقت سابق، ثمن شهباز شريف، دور دول الخليح وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والملك وولي العهد، لدعمهم الدائم لإسلام أباد، داعياً الدول الغربية إلى التعامل مع باكستان على قدم المساواة، مؤكدا أن بلاده تحقق في مزاعم عمران خان بشأن إزاحته عبر مؤامرة خارجية.