حسن الرداد يظهر مع النجم الهندي سلمان خان: الأسطورة المتواضع

نشر الفنان حسن الرداد، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة مع نجم السينما الهندية سلمان خان، خلال تواجدهما معا في النسخة الثانية من حفل «JOY Awards»، الذي أقيم أمس، في المملكة العربية السعودية، مرفقا صورا أخرى للنجم الهندي، مع أفراد عائلة غانم.

حسن الرداد عن سلمان خان: أحد أكثر المشاهير تواضعا

علق حسن الرداد، على الصور التي ضمت زوجته إيمي وشقيقتها دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، مع النجم الهندي سلمان خان، معلقا: «سعيد للغاية بلقاء الأسطورة الهندية سلمان خان، إنه أحد أكثر المشاهير تواضعًا الذين قابلتهم على الإطلاق، وقد استمتعت حقًا بالحديث معه.. إنني أتطلع إلى لقائه مرة أخرى».

يعرف عن الرداد، أنه متابعا جيدا للسينما الهندية، ومحبا للفن الهندي، وقد صرح بذلك خلال العديد من اللقاءات مع وسائل الإعلام، خاصة بعد نشره على حسابه الشخصي منذ أعوام، فيديو من أميتاب باتشان إليه، تعليقا على حب حسن له وللسينما الهندية.

نجوم عرب مع النجم الهندي

لم يكن حسن الرداد وعائلة غانم، فقط من التقطوا صورا مع سلمان خان، إذ نشر العديد من نجوم الفن والإعلام، صورا برفقته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماع، معبرين عن امتنانهم بلقائه ومشاركة نجوم السينما الهندية بالمهرجانات العربية.

وكان رامز جلال من بين النجوم، الذين نشروا أمس، صورا مع النجم الهندي، الذي توقع البعض أن يكون بطلا لأحد مقالب برنامجه في رمضان المقبل، بالإضافة إلى مشاركة الإعلامية ريا أبى راشد، صورا برفقة سلمان خان وجون ترافولتا، عبر «إنستجرام».

وشارك الفنان سلمان خان، مؤخرا، في أكثر من فعالية بالسعودية، آخرها أمس، النسخة الثانية من حفل «JOY Awards»، فضلا عن مشاركته خلال الأشهر الماضية، في فعاليات موسم الرياض.