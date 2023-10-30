تاج الدين: لدينا الإرادة والعزم على دعم الوضع الصحي في غزة

استقبلت نقابة أطباء مصر، اليوم، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ظهر اليوم الاثنين، وكان في استقباله هيئة مكتب نقابة الأطباء.

وقدم تاج الدين التهنئة لمجلس النقابة بمناسبة انتخابات التجديد النصفي وتولي الدكتور أسامة عبد الحي منصب النقيب العام، مشيرا إلى أن العمل المشترك على دعم الوضع الصحي بغزة من الأمور الملحة في التوقيت الحالي وكذلك إصدار قانون المسؤولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.

وقال عبد الحي إن نقابة الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، وكذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين في غزة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ناقشت هيئة المكتب مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية وطرق حل المشكلات التي يتعرض لها الأطباء وكذلك سرعة العمل على إقرار قانون المسؤولية الطبية وضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبي.