مستشار الرئيس للصحة: أطباء مصر يعملون في كل أنحاء العالم ويتمتعون بالخبرة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ أطباء مصر ينتشرون في كل أنحاء العالم، مُحملين بالعلم والخبرة والأداء المتميز، ولم يعملوا في مكان إلًا وتمت مقابلتهم بكل الحب والثناء.

الطبيب هو العمود الفقري للقطاع الصحي

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ الطبيب هو العمود الفقري للقطاع الصحي، حيث يرعى الإنسان قبل ولادته، إذ أن رعاية الأمهات أثناء الحمل جزء من مهام الطبيب.

الطبيب يحمي مصر من الأمراض

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية:«الطبيب هو الذي يحمي مصر من الأمراض وذلك من خلال وجوده في المطارات والموانئ، إذ يشرف على تطعيم الإنسان في إطار منظومة متكاملة ترعاها الدولة المصرية، من أجل الوصول بالإنسان المصري إلى بر الأمان».

وشدد على إجراء آلاف العمليات الجراحية الدقيقة في القلب وزراعة الأعضاء والكلى والكبد وفي المخ، وكل ذلك يجرى على أرض مصر، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو الجامعات أو المؤسسات الأخرى.