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وزيرة الهجرة: أطباء مصر بالخارج قدموا خدماتهم للفئات الأولى بالرعاية

كتب:

منة عبده
03:42 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنَّ نخبة من الأطباء المصريين في كندا وأستراليا وألمانيا شاركوا في تقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية داخل المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، لإتاحة الفرصة للأطباء لتقديم خدمات للمرضى، خلال زيارتهم لمصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنَّه تمّ تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، برئاسة الوزارة، خلال هذا العام، كما تمّ دعم أسر المفقودين خلال أداء مناسك الحج في عيد الأضحى الماضي، وتم تلقى نحو 7157 شكوى عبر كافة وسائل التواصل الرسمية للوزارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، التي عقدته وزارة الهجرة، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.