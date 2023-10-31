«تبرعك.. حياة».. استمرار فعاليات حملة التبرع بالدم في دمياط

ضمن فعاليات حملة «تبرعك.. حياة»، تتواصل الحملة الثانية «أغيثوا غزة» بالتعاون بين جامعة حورس بدمياط الجديدة والهلال الأحمر المصري بدمياط، والتنسيق والتعاون مع الشركاء بنك الدم الإقليمي، بناء على البروتوكول المنعقد بين الهلال والبنك، وذلك للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين وتضامنًا مع ما يحدث في غزة.

مسؤولية شباب مصر تجاه فلسطين

وقال حسام فهمي، أحد الشباب المتطوعين والعاملين بالهلال الأحمر بدمياط، لـ«الوطن» أنه انطلاقًا من مسؤولية الجامعة المجتمعية، وإيمانا بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة العدوان الإسرائيلي، التي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين، تم التعاون بين الهلال الأحمر وإدارة جامعة حورس وبنك الدم الإقليمي، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين في الهلال.

وأضاف أن هناك فريق متطوع داخل الحملة، الذي يتفاعل مع الطلبة لعرض أهداف الحملة، وكيفية دعم القضية الفلسطينية والجرحى الفلسطينيين، حيث تم التفاعل والمشاركة من قبل عدد كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإداريين.

جامعة حورس تدعم وتشارك في الأنشطة الخدمية والاجتماعية على مستوى المحافظة

وقال الدكتور سعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، إن الجامعة دائما تدعم وتشارك بالأنشطة الخدمية والاجتماعية على مستوى المحافظة، مؤكدا أن التعاون مع الهلال الأحمر بدمياط، وفريقه من الشباب المتطوعين، كان بمثابة دعم وتأكيد على موقف الجامعة من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن عددا كبيرا من الطلبة تفاعل واستجاب مع الحملة بالتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن الجامعة لن تتوانى عن المساهمة في أي نشاط اجتماعي وخدمي في دمياط.