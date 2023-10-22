الهلال الأحمر بدمياط: انطلاق مبادرة «ساعة لغزة» بالمحافظة لتعبئة المساعدات

انطلقت أمس فعاليات أولى أيام حملة «ساعة لغزة »، بدمياط حيث تبرع متطوعو الهلال الأحمر المصري بدمياط بالمواد الغذائية للأشقاء في فلسطين بعد فتح معبر رفح البري ووصول أولى قوافل المساعدات الإنسانية.

يقول أحمد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بدمياط لـ«الوطن» إن فتح معبر رفح البري ووصول قوافل المساعدات الإنسانية الغذائية لأشقائنا في غزة شجع الجميع على مستوى محافظات مصر لإطلاق حملة ساعة لغزة لتكملة مسيرتهم لمساعدة فلسطين حتى يعبروا من محنتهم.

فرق عمل لتعبئة المواد الغذائية

وأضاف: استقبل المتطوعون المتبرعين منهم وكذلك تأكدوا من صلاحية المواد الغذائية أنها على الأقل صالحة لمدة عام، ثم تنظيم العمل وتعبئة الكراتين بالمواد الغذائية وتغليفها بشكل آمن.

يذكر أنه انطلقت حملة «ساعة لغزة» بجميع الفروع الساعة الثانية ظهرا لمشاركة المتطوعين في تعبئة المواد الغذائية في إطار المساعدات الفلسطينية والتى استمرت لمدة ساعة وحتى تم الانتهاء من الكمية المتوفرة من المواد الغذائية الجافة مثل الفول، الجبن ، المياه، حلاوة، بسكويت، عدس.