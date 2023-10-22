رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الهلال الأحمر بدمياط: انطلاق مبادرة «ساعة لغزة» بالمحافظة لتعبئة المساعدات

كتب:

مني عبد الله
03:41 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
ساعة لغزة

ساعة لغزة

 انطلقت أمس فعاليات أولى أيام حملة «ساعة لغزة »، بدمياط حيث تبرع متطوعو الهلال الأحمر المصري بدمياط بالمواد الغذائية للأشقاء  في فلسطين بعد فتح معبر رفح البري ووصول أولى قوافل المساعدات الإنسانية.

يقول أحمد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بدمياط لـ«الوطن» إن فتح معبر رفح البري ووصول قوافل المساعدات الإنسانية الغذائية لأشقائنا في غزة  شجع الجميع على مستوى محافظات مصر لإطلاق حملة ساعة لغزة  لتكملة مسيرتهم لمساعدة  فلسطين حتى يعبروا من محنتهم.

فرق عمل لتعبئة المواد الغذائية

 وأضاف: استقبل  المتطوعون المتبرعين منهم وكذلك تأكدوا من صلاحية المواد الغذائية أنها على الأقل صالحة لمدة عام، ثم تنظيم العمل وتعبئة الكراتين بالمواد الغذائية وتغليفها بشكل آمن. 

يذكر أنه انطلقت حملة «ساعة لغزة» بجميع الفروع الساعة الثانية ظهرا لمشاركة المتطوعين في تعبئة المواد الغذائية في إطار المساعدات الفلسطينية والتى استمرت لمدة ساعة وحتى تم الانتهاء من الكمية المتوفرة من المواد الغذائية الجافة مثل الفول، الجبن ، المياه، حلاوة، بسكويت، عدس.

اقرأ المزيد:

حفيدة شريف منير تشارك في تجهيز صناديق الهلال الأحمر لصالح فلسطين

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يطلب إخلاء مزيد من المستشفيات في غزة

الهلال الأحمر المصري: سنستمر في إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 20 سيارة مساعدات لا تكفي لإنقاذ غزة

«الهلال الأحمر الفلسطيني»: الاحتلال الإسرائيلي جدد تهديده بقصف مستشفى القدس
بقلم مني عبد الله