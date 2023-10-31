200 مستفيد في بني سويف يحصلون على عقود مشروعات تنموية من «بيتك عمران»

شهدت الاحتفالية الخامسة من مبادرة «بيتك عمران»، تسليم دفعة جديدة من العقود لمشروعات تنموية صغيرة لـ200 مستفيد من أهالي بني سويف، لتوفير دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجا.

وتهدف المبادرة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخير ومؤسسة أبو هشيمة الخير، لدعم الأهالي في محافظة بني سويف وفتح باب رزق جديد لهم.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، صورا من تسليم الأهالي المشروعات، وعلقت عليها قائلة: «الفرحة بتكبر كل يوم مع كل مشروع بيتم تسليمه، إحساس كل فرد بامتلاكه مشروعه الخاص بيه بالتأكيد هيكون حافز لينا نكمل خدمتهم، هنكمل دعمنا ودورنا في المبادرة في كل المحافظات لكل محتاج».

ومن ناحية أخرى، نظمت مؤسسة حياة كريمة، المعرض السنوي لتوفير الزي المدرسي وتوزيعه بالمجان على 10 آلاف من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، والذي نظمته مؤسسة نهضة بني سويف للعام الخامس عشر على التوالي.

وكان ذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحت مظلة وأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين والارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين.