«التخطيط» تناقش خطوات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة من أجل أفريقيا»

عقدت وحدة التنمية المستدامة، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة تسيير مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي COP27 «حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية»، في مقر المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG-NARO) بالقاهرة.

«حياة كريمة» من أجل أفريقيا

ويهدف الاجتماع إلى عرض الخطوات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية منذ إطلاق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرة المصرية الرائدة «حياة كريمة» من أجل أفريقيا قادرة على الصمود أمام التغير المناخي على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول التغير المناخي (COP27) في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وتهدف مبادرة حياة كريمة لأفريقيا لتحسين جودة الحياة لحوالي 30% من القرى الأفريقية الأكثر احتياجا بحلول عام 2030.

تفعيل المبادرة خلال الفترة المقبلة

وناقشت اللجنة سبل العمل نحو تفعيل المبادرة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وأبرزها مواصلة تطوير ورقة التنفيذ الاسترشادية باعتبارها وثيقة حية يجب أن تراعي متطلبات التنمية في شتي الدول الأفريقية مع مراعاة تباين الظروف والاحتياجات والأولويات فيما بين الدول الأفريقية.

كما تناقش بحث سبل تفعيل سكرتارية المبادرة التي من المقرر أن يستضيفها المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة (UCLG)، بما يُمهد الطريق نحو استكمال تفعيل آليات عمل المبادرة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

توسيع دائرة الشركاء وأصدقاء المبادرة

ركز الاجتماع على أهمية توسيع دائرة الشركاء وأصدقاء المبادرة والانخراط معهم بصورة فعالة خلال الفترة المقبلة، بما فيها الدول الأفريقية والمنظمات التنموية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية المُهتمة بمجالات عمل المبادرة، وذلك سعياً لتبادل الأفكار والخبرات ذات الصلة بالعمل التنموي والمناخي وما يرتبط بذلك من موضوعات حيوية أخري وأبرزها توطين التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم من أجل توسيع أنشطة وبرامج المبادرة المستقبلية.

مؤتمر التغير المناخي (COP28)

وتطرقت اللجنة لموضوع الاستعدادات والترتيبات ذات الصلة بتنظيم المبادرة فعالية بالجناح المصري على هامش فعاليات مؤتمر التغير المناخي (COP28) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.