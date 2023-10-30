«قومي المرأة» بكفر الشيخ ينفذ 5 تدريبات لريادة الأعمال ضمن «حياة كريمة»

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع محافظة كفر الشيخ، 5 تدريبات لريادة الأعمال، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، وفي إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن مبادرة «حياة كريمة».

تدريب 125 سيدة وفتاة بـ5 قرى

وجرى تدريب 125 سيدة وفتاة بقريتي سد خميس وأبو غنيمة بمركز سالم، وقريتي شباس الملح، ومحلة مالك بمركز دسوق، وقرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ.

وهدف التدريب إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات المستهدفات، وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

التدريب تضمن العديد من الموضوعات الهامة

وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية، وكيفية التسويق للمشروع والتسعير، وكيفية التمويل، وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع.

يذكر أنّ برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن، ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، مثل الابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، وكذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علة محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.