اتحاد شباب العمال ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم الاتحاد العام لشباب العمال، مؤتمرا بقاعة مركز التعليم المدني بالقاهرة. ولأول مرة شهد المؤتمر مشاركه فعالة من العمالة غير المنتظم «لجنة الطهاة بالاتحاد العام لشباب العمال»، بحضور لجنة المرأة المركزية بالاتحاد العام لشباب العمال الذين رددوا هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، منها «شباب العمال معاك».

القاعة تتزين بأعلام مصر

كما تزينت القاعة بأعلام مصر، التي حملة شعارات تؤكد تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، عبد العزيز سمير، عن أهمية دور شباب العمال على مستوى فروع الاتحاد بمحافظات الجمهورية، وهم أصحاب الخبرات الانتخابية والشعبية الكبيرة والمنتشرين في كافة أنحاء البلاد في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم ورد الجميل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي نهاية المؤتمر، أكد عبد العزيز، على استمرار المؤتمرات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي على مستوى المحافظات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وبالشكل الأمثل.