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الاتحاد العام لشباب العمال يطلق حملة لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

محمد عبد العزيز
05:41 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الاتحاد العام لشباب العمال

الاتحاد العام لشباب العمال

أطلق الاتحاد العام لشباب العمال، مؤتمر شباب العمال في حب مصر، وذلك بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، وبدأ بعزف السلام الجمهوري، وعرض توضيحي لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية.

وفي كلمته، أكد عبدالعزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أنه يرحب بالجميع، ويشيد بدور اتحاد شباب العمال والذي وصل عدد أعضائه إلى 7 ملايين.

القيادة السياسية سعت لدعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات

وأشار رئيس الاتحاد العام لشباب العمال إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى لدعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات، واستثمرت في قدراتهم وطاقاتهم التي أسهمت في تنمية المجتمع، وذلك من منطلق حرص القيادة على التواصل والتلاقي لمواجهة المتغيرات في العالم خاصة وأن الحاضر والمستقبل سيكون بالشباب وللشباب.

حملة شباب العمال لتأييد الرئيس السيسي

وفي نهاية الاحتفالية، أطلق الاتحاد العام لشباب العمال حملة شباب العمال معاك لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة وذلك بحضور 7000 شاب وفتاة من شباب العمال.

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