حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل السفير الفلسطيني ووفدا من الجالية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، ووفدًا من الجالية الفلسطينية.

وكان في استقبال السفير الفلسطيني والوفد المرافق له، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث بدأ اللقاء بتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكدًا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم وهو استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين.

محمود فوزي: هناك قناعة عند جميع المصريين بضرورة حل القضية الفلسطينية

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية بغزة ووقف إطلاق النار، ودلالته الكبيرة للتعبير عن الضمير الدولي، مضيفًا أن هناك قناعة عند جميع المصريين بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي من خلال حل الدولتين والحفاظ على حقوق أشقائنا في فلسطين.