خطة تخفيف الأحمال في المحافظات.. اعرف التوقيتات بالساعة

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات مصر، واحد من أكثر احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، وهو ما يتم معرفته عبر رصد خطة مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات بالتوقيت من الإسكندرية إلى أسوان.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية خطة تخفيف الأحمال في محافظات مصر التي تتم لمدة ساعتين يوميا في كل منطقة، إلا أن لكل محافظة نظام في خطة الانقطاع، من حيث توقيتات تخفيف الأحمال في المحافظات والوقوف على موعد انتهاء تخفيف الأحمال.

خطة تخفيف الأحمال 12 ساعة بالمحافظات

تتمثل خطة تخفيف أحمال 12 ساعة عبر عدد من المحافظات وهي: «سوهاج والدقهلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم واسوان» يبدأ التخفيف في أول منطقة من الساعة 12 ظهرا وتستمر عمليات الانقطاع حتى 12 منتصف الليل.

خطة تخفيف الأحمال في الإسكندرية

يزداد الأمر نسبيا في الإسكندرية، حيث يبدأ التخفيف في أول منطقة من الساعة 11 صباحا وتستمر حتى 12 منتصف الليل، أي تستمر خطة التخفيف في الإسكندرية على مدار 13 ساعة خلال اليوم، بينما تستمر 11 ساعة دون أي انقطاع في أي منطقة.

خطة تخفيف الاحمال في الوادي الجديد

يزداد الأمر تدريجيا في الوادي الجديد، إذ كانت خطة تخفيف الأحمال لمدة 14 ساعة يوميا من 11 صباحا حتى 1 صباحا من اليوم التالي، وتنقسم على المناطق.

خطة تخفيف الأحمال في القليوبية.. 24 ساعة

وفي محافظة القليوبية، يُجرى تخفيف الأحمال في القليوبية يوميا من الساعة 12 ظهرا وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بالتبادل بين كل منطقة وأخرى.

مطروح أقل المحافظات في خطة تخفيف الأحمال

وفي مطروح كانت أقل المحافظات في خطة تخفيف الأحمال، حيث تتم عمليات الانقطاع على مدار 4 ساعات فقط، تنقسم إلى ساعتين من 11 صباحا إلى 1 ظهرا.

تخفيف الأحمال في كفر الشيخ

وتعلو نسبيا خطة تخفيف الأحمال في كفر الشيخ، حيث يبدأ القطع في أول منطقة من الساعة 1 مساء وتستمر عمليات الانقطاع حتى 9 مساء أي أن خطة تخفيف الاحمال لمدة 8 ساعات.

موعد انتهاء قطع الكهرباء في المحافظات

وارتبط موعد انتهاء تخفيف في المحافظات بفترة انخفاض درجات الحرارة والتي معها تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، بحسب ما كشفه المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.