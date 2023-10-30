خريطة موعد انقطاع الكهرباء في القليوبية وفقا لتخفيف الأحمال

كشف بيان عن مجلس الوزراء موعد انقطاع الكهرباء في القليوبية لتصبح ساعتين وفقا لـ جدول انقطاع الكهرباء، وذلك بالتبادل بين المراكز والقرى التابعة لمحافظة القليوبية، نتيجة لازدياد درجات الحرارة عن مثيلاتها بالعام الماضي، مما يسبب ضغطا على محطات الكهرباء والمولدات.

موعد انقطاع الكهرباء في القليوبية

ويبدأ موعد انقطاع الكهرباء في القليوبية يوميا من الساعة 12 ظهرا ولمدة ساعتين حتى الساعة 4 عصرا، وهكذا كل ساعتين حتى الساعة 12 ظهرا ثاني يوم، بالتبادل بين المناطق على مدار 24 ساعة، ليكون نصيب كل منطقة من تخفيف الأحمال، ساعة.

مدة قطع الكهرباء بالقليوبية

ويستمر العمل بموعد انقطاع الكهرباء في القليوبية كل ساعتين حتى عودة درجات الحرارة لمعدلات مناسبة، مما لا يسبب ضغطا على شبكات الكهرباء.

الخط الساخن بكهرباء القليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أنه جرى تكليف رؤساء المدن والمراكز بتنفيذ جدول قطع الكهرباء بكل منطقة وذلك بالتنسيق مع إدارات الكهرباء وشركات التوزيع وأنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوي عن قطع التيار الكهربي من خلال الاتصال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم الخط الساخن 121.